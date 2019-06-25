تتعلق بفصيلة الدم.. الكشف عن اشكالات جديدة تخص البطاقة الوطنية

2019/06/25 | 16:38

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سومر نيوز: بغداد..



أكد مواطنون عراقيون من محافظات مختلفة، أن حقل فصيلة الدم في البطاقة الوطنية الموحدة، التي تصدرها وزار...

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