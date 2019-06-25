مجلس ديالى يصوت على بناء اكثر من 100 مدرسة ضمن موازنة تنمية الاقاليم

2019/06/25 | 16:38

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بغداد :سومر نيوز

صوت مجلس محافظة ديالى، في جلسته الاعتيادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بحضور 21 عضوا على بناء اكثر من 10...

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