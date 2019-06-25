2019/06/25 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلتئم اليوم وغدَا في العاصمة البحرينية – المنامة ، الورشة الاقتصادية ، بمشاركة اسرائيل والولايات المتحدة ، وعدد من الدول...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ورشة البحرين الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ورشة البحرين الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).