ماذا يعني التعرق أثناء شعورك بالبرد؟

2019/06/25 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..التعرق وظيفة طبيعية، من وظائف الجسم العديدة، وبه يتخلص الجسم من الأملاح والسموم والحرارة الزائدة، ولكنه ربما يكونُ أيضًا إشارة إلى وجود مشكلة طبية ما.انخفاض مستويات السكر في الدم عندما نتخطى الوجبات أو نتأخر في تناولها، يؤدي نقص الغلوكوز في الدم، إلى إنتاج الأدرينالين، في محاولةٍ للتعويضِ عن نقص التغذية؛ إذ يختلط […]

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