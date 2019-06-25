إغفاءة العاشق

2019/06/25 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخدع النوم بالتذكروفانوس القمر الذابل

يدفع ظلي

بينما ترقب صحوي

نار أضرمها الحب وسار

ما زال القلب هزيم الأحزان البائتة

ودمعي اللازب هشيمًا أسقطه

اذكركِ

أذكر إغفاءة نهد مغارتك

فتزور شفتاك النبع المذروف على كتفي

فمك تفاحة شمسي

أقول ولا أغفو،

تجثم فوق الجفن الأوسان

ويهب النوم على الجسد المنهك

لكن الذكرى تمحو الموت

وتزيل الغبشة

فتتراءى أحداق النشوة في ظلي

ويزف الليل عروس تذكره لسريري

أما الحب فينضج

بين الإغفاءة والذكرى

فأحوش الناضج من عنبي

وأذكر

أن السم الصاعد في الدولاب

يقطر في الحقل سنابل سود،

وخيالات

تنشد أن تنزع عنها لون الماء

بيضتكِ

ترقد في تابوت الصحو

وتنسى أن النوم يميت قليلًا

ثم يعود ليحيي.

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