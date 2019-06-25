التصويت على بناء اكثر من 100 مدرسة في ديالى

2019/06/25 | 16:41

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 | 04:36 مساءً | عدد القراءات : 8

بغداد/..



صوت مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، على بناء اكثر من 100 مدرسة ضمن موازنة تنمية الاقاليم للعام الحالي 2019.

وقال عضو المجلس حقي الجبوري، لـ"عين العراق نيوز"، ان "مجلس ديالى صوت، اليوم، خلال جلسته الاعتيادية على بناء اكثر من 100 مدرسة ضمن موازنة تنمية الاقاليم للعام الحالي 2019".

وبين الجبوري ان "مجلس محافظة ديالى سيأخذ على عاتقه مهمة الاشراف على تنفيذ هذه المشاريع بمختلف مراحلها لضمان انجازها بالشكل الامثل وحسب المواصفات والمعايير المعتمدة".انتهى3

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