2019/06/25 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان توجه بتخصيص “يوم رمزي” للاحتفال برفع آخر كتلة كونكريتية من بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان توجه بتخصيص “يوم رمزي” للاحتفال برفع آخر كتلة كونكريتية من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).