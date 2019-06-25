بالوثيقة: الاتصالات تخفض أسعار سعات الإنترنت وتزود المواطنين بحزم مجانية

2019/06/25 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قرر وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، اليوم الثلاثاء، تخفيض أسعار سعات الإنترنت المزودة للشركات المختصة وإيجاد آلية لانعكاس القرار على المستفيدين من المواطنين والحد من ظاهرة التهريب.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات أن " الربيعي قرر تخفيض أسعار سعات الإنترنت المزودة للشركات ال...

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