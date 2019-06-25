الصيادي: لجنة النزاهة ستجتمع غدا الأربعاء لانتخاب نائب رئيس ومقرر للجنة

2019/06/25 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، ان اللجنة ستجتمع غدا الأربعاء لانتخاب نائب رئيس ومقرر للجنة.وأكد في تصريح لوكالة وطن للأنباء” ان اللجنة ستمضي بالرئاسة أسوة بنظيرتها لجنة الأمن والدفاع”.

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