التيار المُعارض للبغدادي يفضح التنظيم وينشر مقالة: دولة ابن عوَّاد ظالمة

2019/06/25 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يستمر #التيار المعارض المنشق عن تنظيم “#داعش”، بالتركيز على نشر #المقالات التي تعارض #أبو_بكر_البغدادي.وقد كتب هذه المقالة الجديدة لمؤسسة “#الوفاء” للإعلام امرأة تدعي نفسها أمة […]

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