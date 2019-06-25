بالصور.. صيادون إيرانيون يعثرون على أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة

2019/06/25 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلن السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، اليوم الثلاثاء، إن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي.وأدلى السفير بتصريحه عبر تويتر وألحقه بصورة لرجل يقف بجوار سفينة صيد وما بدا أنه قطعة معدن عليها شعار القوات الجوية الأمريكية.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط […]

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