2019/06/25 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس واعضاء اتحاد الكرة ويؤكد دعمه لتنظيم بطولة غربي آسيا في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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