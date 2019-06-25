البرلمان ينهي قراءة قانونين ويؤجل التصويت على اخرى {موسع}

2019/06/25 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏اليوم الثلاثاء، وبحضور ‎‎‏175 نائبا‏ ‏قراءة قانونين ومناقشة قضايا خدمية تمس حياة المواطنين.

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