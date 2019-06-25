الكعبي يوجه بجرد جميع اللجان التحقيقية المؤقتة المشكلة منذ بداية دورة البرلمان وعرض نتائج عملها على مجلس النواب

2019/06/25 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في جلسة البرلمان اليوم بجرد جميع اللجان التحقيقية المؤقته المشكلة منذ بداية الدورة لحد الان وعرض نتائج عملها على مجلس النواب .واكد اهمية متابعة المواضيع المطروحة من قبل الجهات المعنيه بضمنها مخاطبة محافظة بغداد لتأهيل مداخل العاصمة، اضافة الى متابعة تحويل حملة الشهادات في الوزارات الامنية […]

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