2019/06/25 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، اليوم الثلاثاء، منع قناة NRT عربية من تغطية جلسات مجلس النواب وتهجم نواب ائتلاف النصر على فريقها بالمجلس.وقالت النقابة في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” إنه “تدين النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، توجيهات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القاضية بمنع قناة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقابة الوطنية تدين منع قناة NRT عربية من تغطية جلسات البرلمان المركز الخبري الوطني.

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