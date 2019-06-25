“بالصور” ضبط أكثر من 1700 “بندقية” معدة للتهريب في مطار بغداد

2019/06/25 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تمكنت سلطات الهيئة العامة للكمارك في مطار بغداد الدولي، الثلاثاء، من ضبط شحنة لعب اطفال محرضة على العنف عبارة عن ( ١٧٦٤ ) قطعة بندقية بلاستك كونها ممنوعة من الأستيراد.وذكر بيان صادر عن الهيئة تابعته “يس عراق، ان الشحنة تم ضبطها داخل حقائب عائدة لأحد المسافرين في احدى صالات مطار بغداد […]

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