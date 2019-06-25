2019/06/25 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ابلغ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، الثلاثاء، التحالف الدولي لمحاربة داعش بوجود حاجة لمواصلة دعم القوات العراقية في مجال التدريب والتجهيز.وذكر بيان لمكتب المالكي تابعته “يس عراق”، أن الاخير استقبل نائب قائد عمليات التحالف الدولي ميجور جنرال كريستوفر غيكا.وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يبلغ التحالف الدولي بوجود حاجة لمواصلة دعمه للقوات العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يبلغ التحالف الدولي بوجود حاجة لمواصلة دعمه للقوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).