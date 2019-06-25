موسع.. مجلس النواب ينهي قراءة قانونين ويناقش قضايا خدمية مهمة

2019/06/25 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس ‏المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏اليوم الثلاثاء، بحضور ‎‎‏175 نائبا‏ ‏قراءة قانونين ومناقشة قضايا خدمية تمس حياة المواطنين.

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