الكعبي: سنحتفل قريباً برفع اخر كتلة كونكريتية من بغداد

2019/06/25 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، مع السكرتير الشخصي والعسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي الثانية من خطة فتح الشوارع الفرعية ورفع الحواجز عن محيط اغلب الاحياء السكنية ،

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