انجاز مراحل متقدمة من إعمار وتأهيل الجسور المتضررة في الانبار

2019/06/25 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، قرب تفعيل التجارة الدولية بين الاردن والسعودية وسوريا بعد انجاز مراحل متقدمة في عملية اعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق والجسور على الطريق الدولي السريع.وقال عضو المجلس، فرحان محمد الدليمي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية حققت تقدما كبيرا بتفعيل التجارة الدولية بين الدول الثلاث الاردن والسعودية وسورية […]

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