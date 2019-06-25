2019/06/25 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أسعار السبائك الذهبية للأسبوع الحالي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يعلن أسعار السبائك الذهبية للأسبوع الحالي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يعلن أسعار السبائك الذهبية للأسبوع الحالي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يعلن أسعار السبائك الذهبية للأسبوع الحالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).