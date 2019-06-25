ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية بمزاد الثلاثاء

2019/06/25 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى 190.37 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الاثنين؛ والبالغة 188.82 مليون

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