2019/06/25 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر وزير الدفاع نجاح الشمري، عمله في وزارة الدفاع بعد منحه الثقة من قبل مجلس النواب.

حيث جرت مراسم استقبال رسمية وفق السياقات العسكرية بحضور وزير الدفاع السابق عرفان الحيالي، ورئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، وكبار القادة وهيئة الركن في الوزارة.

وقدم الشمري شكره للشعب العراقي ومجلس النواب على منحه الثقة، مشددا على ضرورة استمرار العمل الجاد لرفع كفاءة ومستوى القوات المسلحة، ومكافحة الإرهاب، والتعاون مع القطعات الأمنية الأخرى في وزارة الدفاع والحشد الشعبي والحشد العشائري والتشكيلات الأخرى.

وثمن الوزير دور الجيش العراقي في عمليات التحرير، مؤكداً أن المسيرة مستمرة في الإعمار والبناء.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح الشمري يباشر مهامه وزيرا جديدا للدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاح الشمري يباشر مهامه وزيرا جديدا للدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).