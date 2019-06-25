بالوثيقة.. نائب يطالب النفط بتوفير درجات وظيفية لخريجي الهندسة الكيمياوية وشمولهم بالتعيين المركزي

2019/06/25 | 17:08

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بغداد اليوم _ بغداد

طالب عضو لجنة الطاقة البرلمانية جمال المحمداوي، اليوم الثلاثاء، وزارة النفط بتوفير درجات وظيفية ع...





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