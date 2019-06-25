2019/06/25 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اربعة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة نينوى بالعراق....

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