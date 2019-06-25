الكشف عن خطة لتهريب إناث المواشي لضرب الاقتصاد العراقي

2019/06/25 | 17:10

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بغداد:سومر نيوز

كشف تحالف الفتح، الثلاثاء، عن خطة ممنهجه لتهريب إناث المواشي وجزر الأخرى لضرب الاقتصاد العراقي، داع...

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