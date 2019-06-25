العثور على مضافتين لداعش صممت بطريقة خبيثة في ديالى

2019/06/25 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى خلال مداهمة مضافتين لإرهابي داعش في إحدى بساتين قضاء المقدادية – ناحية أبي صيدا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه اليوم ان "المضافتين تستخدم كملاذ أمن لداعش ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإجرامية صممت بطريقة الغش والتمويه بحيث يصعب كشفها من قبل الطيران والاستطلاع الجوي وبعد البحث ضبطت القوة داخل المضافتين حزام ناسف واحد و11مخزن عتاد بندقية MI6 و 6 هواتف نقالة و 4 هواتف مسلكه للتفجير و 4 وسائل تفجير بالضغط و 10 كغم من ماده سماد اليوريا و 3 صواعق تفجير و 4 حقائب بالإضافة إلى مادة TNT ورمانة يدوية".وتابع البيان انه " تم العثور ايضا على وزر تفجير وزورق محلي الصنع وسجلات تحوي وثائق مهمة عن جرودات المبالغ التي كان يوزعها الدواعش لعناصرهم ومشاجب الأسلحة والأرزاق ومعلومات مهمة عن عناصر إرهابية خطيرة ومطلوبة للقضاء".ا

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