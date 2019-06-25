مجلس النجف يخصص اكثر من ١٣٠ مليون دينار لدوائر في المحافظة لها تماس مباشر بالخدمات

2019/06/25 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة النجف الاشرف بجلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء على تخصيص أكثر من ١٣٠ مليون دينار للدوائر المحلية بالمحافظة والمرتبطة بتقديم أنواع من الخدمات المباشرة للمواطنين .وقال مدير اعلام المجلس جبار الگرعاوي ، ان المجلس صوّت على صرف مبلغ قدره (100) مليون دينار من صندوق الموارد المحلية الى دائرة الشؤون الإدارية والمالية في […]

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