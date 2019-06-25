بالصور.. المئات من خريجي كليات العلوم يتظاهرون أمام البرلمان للمطالبة بالتعيين المركزي

2019/06/25 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… تظاهر المئات من خريجي كليات العلوم، الثلاثاء، أمام رئاسة مجلس النواب، للمطالبة بشمولهم بالتعيين المركزي في وزارة الصحة عبر تعديل قانون التدرج الطبي، فضلا عن تأسيس نقابة خريجي كليات العلوم.وقال مجموعة من المتظاهرين لـ /المعلومة/ إن “المطالب تتركز في تعديل قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وإزالة كلمة حسب الكفاءة […]

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