2019/06/25 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الثلاثاء، عن تمكن السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي من ضبط شحنة لعب اطفال محرضة على العنف عبارة عن ( ١٧٦٤ ) قطعة بندقية بلاستك كونها ممنوعة من الأستيراد.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي، تمكنت من ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط اكثر من 1700 بندقية بلاستيكية معدة للتهريب في مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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