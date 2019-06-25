الكمارك تعلن ضبط أكثر من 1700 بندقية معدة للتهريب في كمرك مطار بغداد

2019/06/25 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان تلقى موقع الغدير نسخة منه، إن "السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة لعب أطفال محرضة على العنف عبارة عن (١٧٦٤) قطعة بندقية بلاستك كونها ممنوعة من الاستيراد".وأضافت الهيئة، أن "الشحنة تم ضبطها داخل حقائب عائدة لأحد المسافرين في إحدى صالات مطار بغداد الدولي بعد إجراء عملية الكشف عليها من قبل كوادرها العاملة هناك والتي قامت بأجراء اللازم و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤المعدل".

انتهى.ص.هـ.ح.

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