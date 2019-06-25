رئيس الجمهورية يبدأ زيارة إلى لندن الثلاثاء بدعوة خاصة من الحكومة البريطانية

2019/06/25 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يبدأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، زيارة إلى لندن تستغرق ثلاثة أيام وذلك بدعوة خاصة من الحكومة البريطانية يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يشمل وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الصحة علاء الدين العلوان.وتتضمن الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين بريطانيين من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية جيريمي […]

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