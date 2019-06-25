أحلام اليقظة

2019/06/25 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم اعتراضات زوجته ، توّجَهَ حمكو صباح يوم الجمعة ، إلى سوق الأغراض المُستَعمَلة .علماً أن اعتراضها كان فيهِ الكثير من المنطق ، حيثُ قالتْ له : لقد امتلأ المنزل بالكراكيب التي تشتريها كُل جُمعة ..وليت فيها غَرضا واحدا يمكن الاستفادة منه ..لا تذهب أرجوك ..وفِر مالكَ وجُهدك وبَدَلاً من ذلك […]

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