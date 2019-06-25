ليلة سقوط أردوغان

2019/06/25 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصيبة أردوغان ليست في خسارة الانتخابات البلدية في أسطنبول فقط بل أيضاً في شخص الخاسر، مرشحه المهندس ( بن علي يلدرم ) ليس مجرد مرشح بلدي مغمور جاء من الشارع ، بل هو رئيس وزراء سابق ورئيس برلمان سابق ورئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني السابق ..واُتفق على ان يكون خليفته وخليفة التنظيم الدولي للإخوان […]

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