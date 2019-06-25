2019/06/25 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، استعداد العراق لدعم منظمة {الفاو} وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المدير العام الجديد لمنظمة الاغذية والزراعة {الفاو} تشو دونغ يو.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات بين العراق والصين".وشدد الحسني خلال اللقاء على" إمكانية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها منظمة {الفاو} في تعضيد العمل الزراعي والقضاء على الفقر وتوفير الغذاء سيما في الدول النامية"، مشيرا إلى" دعم الحكومة العراقية من خلال الوزارة لمرشح الصين استنادا إلى دورها المميز والمتطور زراعيا والكفاءة التي يتمتع بها مرشحهم لشغل المنصب".من جانبه ابدى المدير العام للمنظمة، سروره باللقاء املا باستمرار التعاون المشترك بين العراق والمنظمة بما يخدم النهوض بالواقع الزراعي ومحاربة الفقر وتوفير الغذاء من خلال إنتاج المحاصيل الستراتيجية والاعتماد على الاقتصاد الوطني.وفي نهاية اللقاء قدم الحسني هدية تذكارية ليو متمنيا له التوفيق في عمله، مبديا استعداد العراق لدعم المنظمة وتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن استعداده لدعم منظمة {الفاو} وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن استعداده لدعم منظمة {الفاو} وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).