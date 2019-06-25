السهيل يوجه بعدم قطع رواتب الأساتذة والمتعاقدين خلال العطلة الصيفية

2019/06/25 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الثلاثاء، عدم قطع رواتب الأساتذة والمتعاقدين خلال العطلة الصيفية.

و‌ذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" السهيل ‎وجه الجامعات والكليات الأهلية كافة الى مراعاة استحقاق الأساتذة والمتعاقدين خلال العطلة الصيفية والالتزام بالسياقات القانونية بدفع رواتبهم وعدم قطعها".وشدد السهيل، على" اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الكليات والجامعات التي لا تلتزم بهذا التوجيه".انتهى

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