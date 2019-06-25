حرائق تلتهم 3 مناطق زراعية في ديالى

2019/06/25 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بإندلاع 3 حرائق في أراض زراعية وداخل محطة للكهرباء في المحافظة

وقال المصدر، إن "حريقا اندلع،

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