ماني يستعد للتخلي عن لقب أبطال أوروبا.. مقابل

2019/06/25 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته الكبيرة بتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده، مبديا استعداده للتخلي عن لقب دوري أبطال

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