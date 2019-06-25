2019/06/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من احتمال وجود عنصرين من تنظيم "داعش" في أراضي المكسيك جارة الولايات المتحدة.

وحسبما أفاد موقع Excelsior المكسيكي، فإن شرطة البلاد تلقت بلاغا أمريكيا، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، تم رصدهم في بنما في 12 مايو الماضي ثم في كوستاريكا في 9 يونيو.

وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.

وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الكوستاريكية تعتقل الداعشي العراقي "احمد الجبوري" وامريكا تحذر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الكوستاريكية تعتقل الداعشي العراقي "احمد الجبوري" وامريكا تحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).