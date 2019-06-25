2019/06/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nauZC2LS6Ok

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حزب اردوغان يخسر الانتخابات المعادة.. المعارضة تثبت نفوذها في اسطنبول .. تقرير: فراس سعدون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حزب اردوغان يخسر الانتخابات المعادة.. المعارضة تثبت نفوذها في اسطنبول .. تقرير: فراس سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).