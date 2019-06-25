النفط يشهد تراجعا طفيفا

2019/06/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



شهدت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تراجعا طفيفا، وسط مخاوف بشأن تراجع الطلب على النفط الخام في السوق العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو ما يعادل 0.6٪ إلى 64.45 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.47 سنتا، أو 0.8٪، إلى 57.43 دولارا للبرميل.

وبالرغم من الانخفاض الذي شهده سوق النفط الا ان اعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ساهم في دعم اسعار النفط.

يذكر أن أسعار خام برنت كانت قد ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 5٪ فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 10٪ بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة في الخليج.انتهى3

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