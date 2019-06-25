سبب غريب وراء إقصاء مدير منتخب شباب العراق من منصبه

2019/06/25 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، انهاء خدمات مدير منتخب الشباب، عدي جبار.وقال جبار لـ / المعلومة/ إن “جميع الاداريين والمدربين في منتخب الشباب، وقعوا على عقودهم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، باستثنائي انا”.واوضح أن “احد اعضاء الاتحاد العراقي ابلغني ان رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، كان وراء ابعادي من منتخب الشباب […]

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