ترامب:لن ننسى الالفي مقاتل من قواتنا قتلتهم ايران في العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/25 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ترامب على تويتر وترجمته صحيفة العراق الان ان القيادة الإيرانية لا تفهم عبارة “لطيفة” أو “تعاطف”، لم تفهمها أبداً.وللأسف، الشيء الذي يفهمونه هو القوة والقوة، والولايات المتحدة الأمريكية هي إلى حد بعيد أقوى قوة عسكرية في العالم، مع 1.5 تريليون دولار استثمرت على مدى العامين الماضيين وحدها.و الشعب الإيراني الرائع يعاني، وبلا...

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