مجلس الوزراء ينشر التقرير نصف السنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/06/25 | 18:09

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بغداد اليوم- بغداد

نشر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التقرير نصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ نيسان ٢٠١٩.

بغداد اليوم _ كركوك

أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بدء اجتماعات لجنة "تطبيع الأوضاع في كركوك"، فيما أكد أن المباحثات وصلت إلى مرحلة "صدور قرار" بشأنها.

وقال شواني في بيان، إن "اجتم

بغداد اليوم _ كركوك

انتقد المجلس العربي في كركوك، منظمة الأمم المتحدة "يونامي" التي تشرف على الحوارات بين ممثلي مكونات المحافظة، فيما اتهمها بعدم الحياد، على حساب حقوق الآخرين.

وذكر المكتب السياسي للمجلس العربي، في بيان تلقت (بغداد ال

بغداد اليوم _ بغداد

اتهمت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، "الكتل الكبيرة" بتقسيم الكابينة الوزارية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، مبينة ان توزيع الدرجات الخاصة لن يكون مختلفا.

وقالت ندى جودت، في حديث لـ(بغداد

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