اليكم حالة الطقس في اول ايام موجة الحر بالعراق

2019/06/25 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق....

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