الفتح: لا احد يعلم بصادرات كردستان النفطية عبر جيهان التركي

2019/06/25 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهم تحالف الفتح، الثلاثاء، إقليم كردستان بتصدير النفط خارج الاتفاقات مع المركز وبكميات كبيرة عبر ميناء جيهان التركي، مبينا ان الحكومة المركزية لا تعلم بتلك الكميات المصدرة.وقال النائب عن الفتح فاضل جبر لـ/المعلومة/ ان “قانون موازنة 2019 حدد الإقليم بكميات النفط التي يصدرها قانونا وتسليم وارداتها الى الحكومة المركزية”.وأضاف ان […]

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