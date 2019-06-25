القبض على اربعة

2019/06/25 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، عن اعتقال اربعة عناصر من "داعش" في محافظة نينوى.

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