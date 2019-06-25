2019/06/25 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الثلاثاء، عن تفعيل القوة النهرية في محافظة ديالى، مبينا أن مهام القوة ستكون مرابطات ثابتة والعمل على دوريات استطلاع نوعية في عمق بحيرة حمرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يُفعِّل القوة النهرية في ديالى ويُسيِّر دوريات بعمق بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يُفعِّل القوة النهرية في ديالى ويُسيِّر دوريات بعمق بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).