ضبط اكثر من ١٧٠٠ قطعة بندقية معدة للتهريب في مطار بغداد الدولي

2019/06/25 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، ضبط اكثر من ١٧٠٠ قطعة بندقية معدة للتهريب في جمرك مطار بغداد الدولي.

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