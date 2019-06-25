الفتح: لا احد يعلم بصادرات كردستان النفطية عبر جيهان التركي

2019/06/25 | 18:14

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بغداد :سومر نيوز

اتهم تحالف الفتح، الثلاثاء، إقليم كردستان بتصدير النفط خارج الاتفاقات مع المركز وبكميات كبيرة عبر مينا...

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